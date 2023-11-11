بدء توافد الزعماء لحضور القمة العربية الإسلامية بالسعودية

بدأ القادة والزعماء والملوك والرؤساء في التوافد على العاصمة السعودية الرياض من أجل حضور القمه العربية الإسلامية بالسعودية والتي تنطلق اليوم.

مشاركة رؤساء مصر وسوريا وفلسطين في القمة العربية الإسلامية السعودية

ووصل الرياض رؤساء إندونيسيا وقيرغيزستان، كما أعلنت بعض الدول العربية مشاركة رؤسائها في القمة العربية الإسلامية بالسعودية مثل مصر وسوريا والسلطة الوطنية الفلسطينية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت 11 نوفمبر 2023م، عوضًا عن القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

أهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد

وبحسب بيان الخارجية السعودية عن القمة أن ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.