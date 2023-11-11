رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الخارجية السعودية» تعلن عقد قمة عربية إسلامية غير عادية بشأن غزة اليوم

كتب:

منى صلاح
01:32 ص | السبت 11 نوفمبر 2023
الخارجية السعودية

الخارجية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي في العاصمة «الرياض»، اليوم السبت، وذلك عوضًا عن القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية، وفقاً لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأكدت «الخارجية السعودية»، أنَّ القمة تأتي استشعارا من القادة لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده «غزة»، في الوقت الراهن.

اقرأ المزيد:

خبراء عن زيارة أمير قطر لمصر: تعبر عن شراكة مهمة في ظل حرب غزة

مستشار بالأكاديمية العسكرية: الداخل الإسرائيلي يشهد انقسامات بسبب حرب غزة

أستاذ اقتصاد: انهيار سوق الأسهم في بورصة الاحتلال الإسرائيلي بسبب حرب غزة

عاجل.. خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تقدر بـ 600 مليون دولار أسبوعيا بسبب حرب غزة
بقلم منى صلاح