«الخارجية السعودية» تعلن عقد قمة عربية إسلامية غير عادية بشأن غزة اليوم

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي في العاصمة «الرياض»، اليوم السبت، وذلك عوضًا عن القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية، وفقاً لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأكدت «الخارجية السعودية»، أنَّ القمة تأتي استشعارا من القادة لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده «غزة»، في الوقت الراهن.