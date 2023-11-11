رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

كتب:

الوطن
07:26 ص | السبت 11 نوفمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى السعودية؛ للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي ستعقد بمدينة الرياض.

تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

جهود وقف إطلاق النار

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، في القمة العربية الإسلامية، استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

اقرأ المزيد:

«الحرية المصري» ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي: قائد قادر على بناء مصر الحديثة

«مصر أكتوبر» ينظم مؤتمرا بالإسكندرية غدا لدعم «السيسي» في انتخابات الرئاسة

«مستقبل وطن» بالقاهرة ينظم مؤتمرا انتخابيا لدعم السيسي في الانتخابات

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في بني سويف
بقلم الوطن