موعد عقد القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض

تعقد اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

ومن المقرر أنَّ تعقد القمة في الساعة 2 ظهراً بتوقيت الرياض، 3 عصراً بتوقيت القاهرة، بحضور قادة الدول العربية والإسلامية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي ستعقد بمدينة الرياض.

وأضاف أنَّ القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

«الخارجية السعودية»: عقد القمة جاء بعد التشاور مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أكّدت في بيان لها أنَّ القمة تأتي استشعاراً من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، وذلك بعد التشاور مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.