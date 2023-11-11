الكنيسة تعلن الفائزين بجوائز مهرجان الكرازة المرقسية 2023 (فيديو)

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الفائزين في مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2023، والذي حمل شعار «لا تكن إلا فرحا»، والذي تنظمه أسقفية الشباب برئاسة الأنبا موسى على مستوى إيبارشيات الكنيسة في الداخل وفي الأراضي المحتلة والكويت.

احتفالات جوائز مهرجان الكرازة المرقسية

وقررت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية، أن يكون إعلان أسماء الفائزين في مسابقات عام 2023، بدون احتفال، تضامنا مع الأخوة في فلسطين، وما يحدث لهم في غزة.

كما أعلنت الكنيسة أنه تصلي من أجل السلام في كل العالم ووقف نزيف الحروب وما تتركه من آثار مدمرة.

حجب نتائج مهرجان الكرازة المرقسية

وشهد إعلان الفائزين في مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2023، حجب بعض النتائج، والذي أسارت أسقفية الشباب، أنه يعود لاشتراك الأفراد أو الفرق في أكثر من مرحلة ما يترتب عليه حجب نتيجة الاشتراك في تلك المراحل في جميع المسابقات، فضلا عن حجب النتيجة إذا كان العمل المقدم في أي مسابقة دون المستوى، كذلك تحجب النتيجة لعدم اجتياز المتسابق امتحان الموضوع الدراسي الأساسي: لا تكن إلا فرحا، أيضا عدم وجود بيانات للعمل أو المشترك مسجلة على موقع الكنترول، كذلك عدم تتطابق الأسم في أوراق الامتحانات مع الاسم المسجل على موقع الكنترول.

وحول كيفية احتساب الحصول على المراكز الأولى في التصفيات النهائية لمسابقات مهرجان الكرازة المرقسية، قالت أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه يكون بحصول المركز الأول على 95 بالمئة فما فوق، وحصول المركز الثاني على 90 بالمئة فما فوق، وحصول المركز الثالث على 85 بالمئة فما فوق.

ومع الإعلان عن نتائج مهرجان الكرازة المرقسية 2023، ينطلق مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2024، حيث أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن الفائز في تلحين شعار مهرجان الكرازة المرقسية للعام المقبل، وهو أمير عطية تادرس من كنيسة العذراء ومارجرجس بوسط الجيزة.