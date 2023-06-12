20 عاما على انطلاق مهرجان الكرازة.. أسسه البابا شنودة وتنظمه أسقفية الشباب

انطلقت شعلة مهرجان الكرازة في إيبارشيات الكرازة المرقسية تحت شعار «لا تكن إلا فرحًا» بالتزامن مع بدء الإجازة الصيفية، إذ تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا العام بمرور 20 عامًا على انطلاقه، وتشارك فيه كل الكنائس الأرثوذكسية على مستوى جميع الإيبارشيات في الداخل وبالمهجر بمسابقات فنية وثقافية ورياضية طوال أشهر الاجازة الصيفية، وتنظمه أسقفية الشباب برئاسة الأنبا موسى، أسقف الشباب.

مسابقات مهرجان الكرازة

ويشمل مهرجان الكرازة عددا من المسابقات المتنوعة في كل الأنشطة وهي دراسية وكتاب مقدس ومحفوظات، وبحوث، والألحان، ودراسة اللغة القبطية، والأنشطة الكنسية، والأنشطة الأدبية والثقافية، الفنون التشكيلية، المسابقات الالكترونية، المسابقة الإعلامية، الابتكارات الهندسية، والمسابقة الرياضية، ومسابقة قلب واحد وهي عبارة عن عمل خدمي مجتمعي له تأثير على أرض الواقع.

ويشترك المتسابق في مرحلة واحدة فقط مما يلي: حضانة، 1 و2 ابتدائي، 3 و4 ابتدائي، 5 و6 ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعة، خريجـون، إعداد خدام، خدام وخادمات، فصول تعليم الكبار، ذوي القدرات الخاصة، الصم والبكم، ديديموس، الحرفيون، «بولس وسيلا للمسجونين، قانا الجليل «للأسرة، سمعان الشيخ للمسنين».

دروع تميز وكؤوس للفائزين

وتجرى تصفيات على ثلاثة مراحل، حتى الوصول للتصفيات النهائية تمنح وتمنح كؤوس المراكز الأولى ودروع التميز.

وانطلق المهرجان لأول مرة عام 2004 في عهد البابا شنودة الثالث تحت شعار «أنتم نور العالم» ليهدف لبناء الشخصية من خلال التركيز على عده اتجاهات التوجه الروحي، التوجه الكتابي، التوجه الأبائي، التوجه الطقسي والكنسي، التوجه العقيدي، التوجه التاريخي، والتوجه الإنساني: القيم والعلاقات الإنسانية، التوجه العصري: القضايا المعاصرة، التوجه التراثي: بين الأصالة والمعاصرة، التوجه القومي، بحسب إدارة مهرجان الكرازة.