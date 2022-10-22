«أسقفية الشباب» تعلن عن مسابقة للشعراء والمبدعين في مهرجان الكرازة

أطلقت أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية مسابقة للشعراء والخدام المبدعين لتأليف شعار لمهرجان الكرازة المرقسية 2023، والذي اختارت له اللجنة المركزية للمهرجان شعار «لاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا».

شروط المسابقة

ووضعت الأسقفية عددا من الشروط عند اختيار كلمات الشعار وهي:

أن تتناسب كلمات الشعار مع الفئات العمرية المشاركة في المهرجان.

ألا تزيد كلمات الشعار عن 6 أبيات.

مراعاة الوزن الشعري حتى يسهل التلحين.

مراعاة الكلمات للعقيدة المسيحية.

الموعد النهائي للتقديم

وحددت الأسقفية آخر موعد لتقديم الشعار يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 حتى يتم اختيار أفضل ما تقدم للجنة متخصصة تبدأ بعدها مسابقة التلحين للشعار، كما أعلنت أنه عقب اختيار الشعار سوف تعلن الأسقفية عن مسابقة للتلحين.

احتفال أسقفية الشباب بمرور 20 عاما على إطلاق مهرجان الكرازة

ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال الأسقفية بمرور 20 عاما على إطلاق مهرجان الكرازة، والذي تم تنظيمه لأول مرة 2004، كما اجتمع الأنبا موسى، أسقف الشباب، مع اللجنة التحضيرية للمهرجان لمناقشة الموضوعات والمسابقات التي يتناولها مهرجان الكرازة 2023.