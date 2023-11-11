أسعار السمك اليوم السبت 11-11-2023 في الأسواق.. البلطي بـ63 جنيها
كتب:
مريم حنفي
10:18 ص | السبت 11 نوفمبر 2023
أسعار الأسماك اليوم
أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء استقرار أسعار السمك اليوم السبت 11-11-2023 في الأسواق، إذ لم يطرأ على الأسعار أي تغير بعد أن تراجعت بداية الشهر الجاري بقيمة 6 جنيهات بالنسبة للسمك البلطي كما أن لا يمكن لأحد أن يتوقع مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم السبت 11-11-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:
أسعار السمك البلطي
- يتراوح سعر السمك البلطي ما بين 59 و63 جنيهًا.
- كما يتراوح سعر فليه البلطي ما بين 40 و 195 جنيهًا.
أسعار الأسماك في مصر الیوم
- فيما يتراوح سعر قشر البياض ما بين 80 و120 جنيهًا.
- ويتراوح سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيهًا.
- بينما يتراوح سعر الثعابين ما بين 50 و150 جنيهًا.
- وعن سعر المكرونة السويسي تتراوح ما بين 70 و 100 جنيه.
- وبالنسبة لسعر السبيط يتراوح ما بين 140 و200 جنيه.
أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم
- يتراوح سعر الكابوريا ما بين 40 و220 جنيهًا.
- البربون ما بين 70 و80 جنيهًا.
- يتراوح سعر الدنيس ما بين 100 و170 جنيهًا.
- كما يتراوح سعر الجمبري ما بين 300 و335 جنيهًا.
أسعار سمك البوري
- البوري ما بين 80 و110 جنيهات.