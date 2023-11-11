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أسعار السمك اليوم السبت 11-11-2023 في الأسواق.. البلطي بـ63 جنيها

كتب:

مريم حنفي
10:18 ص | السبت 11 نوفمبر 2023
أسعار الأسماك اليوم

أسعار الأسماك اليوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء استقرار أسعار السمك اليوم السبت 11-11-2023 في الأسواق، إذ لم يطرأ على الأسعار أي تغير بعد أن تراجعت بداية الشهر الجاري بقيمة 6 جنيهات بالنسبة للسمك البلطي كما أن لا يمكن لأحد أن يتوقع مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم السبت 11-11-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي: 

أسعار السمك البلطي

 - يتراوح سعر السمك البلطي ما بين 59 و63 جنيهًا. 

- كما يتراوح سعر فليه البلطي ما بين 40 و 195 جنيهًا. 

أسعار الأسماك في مصر الیوم

- فيما يتراوح سعر قشر البياض ما بين 80 و120 جنيهًا. 

- ويتراوح سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيهًا. 

- بينما يتراوح سعر الثعابين ما بين 50 و150 جنيهًا. 

- وعن سعر المكرونة السويسي تتراوح ما بين 70 و 100 جنيه. 

- وبالنسبة لسعر السبيط يتراوح ما بين 140 و200 جنيه. 

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

- يتراوح سعر الكابوريا ما بين 40 و220 جنيهًا. 

- البربون ما بين 70 و80 جنيهًا. 

- يتراوح سعر الدنيس ما بين 100 و170 جنيهًا. 

- كما يتراوح سعر الجمبري ما بين 300 و335 جنيهًا. 

أسعار سمك البوري

- البوري ما بين 80 و110 جنيهات. 

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