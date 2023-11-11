أسعار السمك اليوم السبت 11-11-2023 في الأسواق.. البلطي بـ63 جنيها

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء استقرار أسعار السمك اليوم السبت 11-11-2023 في الأسواق، إذ لم يطرأ على الأسعار أي تغير بعد أن تراجعت بداية الشهر الجاري بقيمة 6 جنيهات بالنسبة للسمك البلطي كما أن لا يمكن لأحد أن يتوقع مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم السبت 11-11-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر السمك البلطي ما بين 59 و63 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر فليه البلطي ما بين 40 و 195 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

- فيما يتراوح سعر قشر البياض ما بين 80 و120 جنيهًا.

- ويتراوح سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيهًا.

- بينما يتراوح سعر الثعابين ما بين 50 و150 جنيهًا.

- وعن سعر المكرونة السويسي تتراوح ما بين 70 و 100 جنيه.

- وبالنسبة لسعر السبيط يتراوح ما بين 140 و200 جنيه.

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

- يتراوح سعر الكابوريا ما بين 40 و220 جنيهًا.

- البربون ما بين 70 و80 جنيهًا.

- يتراوح سعر الدنيس ما بين 100 و170 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر الجمبري ما بين 300 و335 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- البوري ما بين 80 و110 جنيهات.