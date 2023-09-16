أسعار السمك اليوم السبت 16-9-2023 بالأسواق.. «تراجع البوري»

شهدت أسعار السمك اليوم السبت 16-9-2023 في مختلف الأسواق والمحلات، تراجعًا في بعض الأنواع والتي يأتي من أبرزها البوري والكابوريا والفيليه، وذلك وفقًا لآخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك في مصر اليوم

وتأتي أسعار الأسماك اليوم السبت بالمحلات، كالآتي:

- سعر جمبري وسط: الكيلو بـ202 جنيها.

- سعر جمبري صغير: الكيلو بـ119 جنيها.

- سعر الوقار: الكيلو بـ151 جنيها.

- سعر القاروص: الكيلو بـ114 جنيها.

- سعر المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ126 جنيها.

- سعر الكابوريا: الكيلو بـ93 جنيها.

- سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ135 جنيها.

- سعر قشر بياض: الكيلو بـ106 جنيهات.

- سعر السبيط: الكيلو بـ236 جنيها.

- سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ92 جنيها.

- سعر المكرونة «سويسي»: الكيلو بـ79 جنيها.

أسعار السمك البلطي

- سعر البلطي ممتاز: الكيلو بـ82 جنيها.

- سعر البلطي وسط: الكيلو بـ74 جنيها.

- سعر البلطي صغير: الكيلو بـ57 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- سعر السردين المجمد: الكيلو بـ40 جنيها.

- سعر الماكريل المجمد: الكيلو بـ78 جنيها.

أسعار سمك البوري

- سعر بوري وسط: الكيلو بـ119 جنيها.