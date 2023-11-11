وزيرة التعاون تستعرض جهود مصر لدفع التحول الأخضر في منتدى تمويل المناخ

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لتمويل المناخي الذي عقد استعدادًا لمؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، والذي نظمته الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمر المناخ، ورواد المناخ رفيعي المستوى، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا».

وخلال مشاركتها عبر الفيديو، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، التطور الذي حدث على مدار العام الماضي فيما يتعلق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته مصر قبيل مؤتمر المناخ COP27، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تسعى إلى دفع التحول الأخضر من خلال إطلاق برنامج نُوَفّي، الذي يهدف إلى تنفيذ مشروعات محددة في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال حشد أدوات التمويل المبتكر والمختلط، ومبادلة الديون، واستثمارات القطاع الخاص، والمنح التنموية، والدعم الفني.

وأوضحت أن البرنامج يضم 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف، بالتنسيق والتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين لكل محور، وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة، والبنك الأفريقي للتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد شريك التنمية الرئيسي بمحور الغذاء.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة لجذب التمويلات المبتكرة والمختلطة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في المشروعات الخضراء، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات.

وأشارت إلى أن مصر تعمل أيضًا على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال تمويل المناخ، من خلال المشاركة في المنتديات الإقليمية والدولية، وبناء شراكات مع الدول والجهات المانحة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية حشد التمويلات اللازمة لدفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب تعاونًا دوليًا مكثفًا، وتضافر الجهود من جميع الأطراف.