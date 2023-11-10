مطروح تفوز بالمركز الثالث في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، عن فوز محافظة مطروح بالمركز الثالث في المشروعات الكبيرة عن صرف صحي سيوة المتكامل، خلال المشاركة في المؤتمر الثاني للمشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تشارك فيها جميع المحافظات.

المشروعات الخضراء الذكية

وشارك محافظ مطروح في المؤتمر الوطني الثاني الخاص بإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ولفيف من المحافظين المشاركين بالمبادرة، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تكريم محافظة مطروح في المؤتمر

وقال محافظ مطروح، إن رئيس الوزراء تابع معرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكرم الفائزين في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات، وجاءت مطروح في المركز الثالث ضمن التكريمات للمشروعات كبيرة الحجم بمشروع صرف صحي واحة سيوة المتكامل للمهندس أحمد نصر أحمد عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وجاء في المركز الثاني المهندس ياسر صلاح الدين، والمركز الأول مشروع الزراعة المناخية الذكية للدكتور كامل عبد الله.

وفي فئة المشروعات المتوسطة، المركز الثالث، فاز مشروع «جرين وود» من محافظة المنيا المهندس ميشيل نبيل، والمركز الثاني الدكتور علاء الدين محمد يوسف، والمركز الأول مشروع استخدام تقنية طبيعية مبتكرة لمعالجة المياه الجوفية الملوثة بالحديد لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الوادي الجديد الدكتورة سحر محمد إسماعيل أحمد.

وفي فئة المشروعات المحلية الصغيرة، فاز بالمركز الثالث شركة «سيرجي للتدفئة النظيفة» المهندس أحمد شوقي شاكر عن محافظة الإسماعيلية، والمركز الثاني فاز به مشروع «مخيم بساطة» جنوب سيناء المهندس محمد شريف الغمراوي، والمركز الأول مشروع منازل ريفية خضراء بمحافظة الوادي الجديد مدينة الخارجة للدكتورة نرمين عبد الجليل محمد عبد الحليم.

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر

وأضاف محافظ مطروح، أن رئيس الوزراء أكد في كلمته أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وكذلك مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، التي تُرسخ لأهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها من جانب كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لافتاً أن ذلك يأتي في ضوء حرص الدولة الدائم على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا تحقيق الاتساق بين الأهداف الاستثمارية والمعايير العالمية لضمان الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر.