وزيرة التعاون الدولي تعلن إطلاق منصة تمويلية للقطاع الخاص قريبا

كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق منصة تمويلية للقطاع الخاص قريبا، من أجل تسهيل كل أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص والحكومة.

أسواق جملة من الجيل الثالث

وقالت وزيرة التعاون الدولي، خلال مؤتمر وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الاثنين، إن مشروع مراكز الغذاء الخضراء والتي تنفذ لأول مرة في مصر سيتضمن أسواق جملة من الجيل الثالث، من خلال إنشاء بنية تحتية تقدم خدمات ذات قيمة مضافة.

ونوهت الوزيرة إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ستساهم مع الحكومة في تنفيذ أسواق الجملة الأمثل في مصر، قائلة: «تجمعنا نفس الرؤية مع الحكومة».

مراكز الغذاء الخضراء

وعن اختيار محافظة الإسماعيلية لتكون مركزا لإنشاء مراكز الغذاء الخضراء، يأتي بهدف أن تتجاوز أسوق الجملة في المشروع ليكون له تأثير يتجاوز حدود المحافظة.

وأضافت المشاط، أن المشروع نموذجا ناجحا لتعاون القطاعين العام والخاص، وتعزيز ودفع الجهود من خلال الاتفاقيات الدولية

وحضر مؤتمر إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بمدينة الاسماعيلية، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية AFD .