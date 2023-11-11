محافظ أسيوط: تضافر وتكثيف الجهود للحفاظ على الرقعة الزراعية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية تضافر وتكثيف الجهود في العمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكل الطرق الممكنة مع التوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة، وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ومسؤولي حماية الأراضي، في مكتبه بديوان عام المحافظة.

حماية الأراضي الزراعية

وناقش اللقاء جهود وأنشطة مديرية الزراعة في القطاعات المختلفة خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة وخاصة في قطاع حماية الأراضي الزراعية وإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، فضلاً عن ضرورة تكثيف توعية الفلاحين والمزراعين للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.

تقديم خدمات أفضل للمواطنين

وأكد محافظ أسيوط تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة المراكز والأحياء والتي من بينهم الفلاحين والمزارعين الذين يمثلون فئة هامة بالمجتمع باعتبارهم مسؤولي الأمن الغذائي والتغذية لأبناء الوطن والأحياء القادمة وذلك بحفاظهم على الأراضي الزراعية دون تعدي أو تبوير.

ولفت إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، مثل (إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرها) لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها دون تهاون أو تقاعس، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر وفرض غرامات حيال المتعدين والمخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.