جامعة أسيوط تعلن حصول مجلة كلية التربية على المركز 35 عربيا في معامل التأثير

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عن حصول مجلة كلية التربية بالجامعة على المرتبة 35 عربيا في مُعامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية «أرسيف - ARCIF»، وذلك ضمن تقريره السنوي الثامن للمجلات، لعام 2023، كما احتلت المجلة ذاتها المرتبة 20 في تخصص العلوم التربوية، لتأتي بذلك في الفئة الأعلى «Q1»، وهي الفئة الأولى في هذا التخصص، وذلك تحت إشراف الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية.

مجلة كلية التربية

وتوجه الدكتور أحمد المنشاوي بخالص التهنئة لكافة القائمين علي المجلة، من الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس، مؤكداً أن هذا النجاح الذي حققته، مجلة كلية التربية يمثل امتداداً لمسيرة التقدم العلمي والبحثي الذي تشهده الجامعة، والذي يعكس مدى اهتمامها بالنشر العلمي ورفع جودة المخرجات العلمية لمنظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، وهو ما يسهم في توسيع قاعدة الحضور العلمي المتميز للجامعة في الأوساط الأكاديمية المرموقة.

المعايير العالمية

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن مجلة كلية التربية نجحت في تحقيق معايير اعتماد معامل أرسيف، المتوافقة مع المعايير العالمية، والبالغ عددها نحو 32 معيارا؛ لتحصل بذاك على المرتبة 35 عربياً، وذلك من إجمالي مجموع المجلات البالغ عددها 1155 مجلة، وبمعامل تأثير 1.0167، كما حصلت على المرتبة 20 في تخصص العلوم التربوية، من إجمالي 126 مجلة عربية، بمعامل تأثير 0.511، ليتم تصنيفها ضمن الفئة الأعلى (Q1)، معربا عن فخره وتقديره الكامل لكافة الجهود المبذولة داخل كلية التربية للارتقاء بالمحتوى العلمي المنشور، ومواكبة أحدث الطرق البحثية، والتعليمية العالمية في التخصصات التربوية المختلفة.

المحتوى العلمي

وأشار الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، أن مُعامل أرسيف يعد أحد مبادرات قاعدة بيانات «معرفة» للإنتاج والمحتوى العلمي، والذي يخضع لإشراف مجلس الإشراف والتنسيق المكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية من بينها مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، مكتبة الإسكندرية، قاعدة بيانات معرفة، بالإضافة إلي لجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.