حملة المرشح فريد زهران تستعرض البرنامج الانتخابي من أسيوط

أطلقت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرها الانتخابي الأول بصعيد مصر من محافظة أسيوط، بحضور المئات من أهالي مراكز وقرى المحافظة وأعضاء حزبي العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي وقيادات الحملة.

البرنامج الانتخابي

وأستعرض الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي بأسم الحملة البرنامج الانتخابي للمرشح فريد زهران والذي تتضمن الاهتمام باولويات المشروعات التي تخدم المواطن المصري ومن بينها مصانع الحديد والصلب والألمونيوم وتشغيل المصانع المتوقفة لإيجاد فرص عمل للشباب وكذلك الافراج والعفو الرئاسي عن المحبوسين في قضايا الرأي.

المشروعات الاستراتيجية

وكذلك الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية وشركات الكهرباء والمياه وخفض النفقات غير الضرورية للرئاسة والحكومة وجدولة ديون مصر الخارجية وتقليص الدين العام والتوسع في المصانع وتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاهتمام بمحدودي الدخل والفقراء وطرح مبدأ مبادرة الديون بالاستثمارات.

وشهد المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح فريد زهران إقبالا كبيرا من أهالي قرى ومراكز المحافظة وأعضاء الاحزاب الداعمة للمرشح الرئاسي في أول موتمراته الانتخابية بالصعيد.