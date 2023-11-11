وكيل «صحة أسيوط» يفاجئ العاملين بالقومسيون الطبي ويوجه بعقد لقاءت مع المرضى

فاجئ الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط يرافقة الدكتور أحمد سيد موسي وكيل المديرية للشؤون الوقائية، والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، العاملين بالقمسيون الطبي العام بأسيوط وتفقدوا سير العمل به.

متابعة سير العمل

وخلال جولتهم علي مقر القمسيون الطبي بأسيوط برفقة الدكتور أسامة حجازي عبد الموجود مدير عام القمسيون الطبي العام بأسيوط، تابع سير العمل مؤكدا ضرورة فتح لقاءات حوارية مع المرضي والمترددين، لتلقي الخدمة للتعرف علي أهم الملاحظات وتذليل أي مشكلات والتعرف علي مدي رضا المواطنين عن مقدمي الخدمات والرعاية الطبية، ووضع حلول عاجلة لأي مشكلات وعقد الوفد لقاءات مفتوحة بينهم وبين المرضي والمرافقين وطاقم العمل من أطباء وتمريض وفنيين.

خدمة طبية أفضل

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى وضع خطة لمفاجئة كافة المنشآت الصحية المستشفيات والوحدات في كل أنحاء أسيوط، في مختلف الأوقات حرصا على تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وأوضح، أن الهدف من هذه الجولات إعادة الانضباط والاطمئنان على توافر المستلزمات وتقديم كل الخدمات الصحية والوقوف علي مشاكل المرضى.