«مصر أكتوبر» يثمن قرار السيسي بتوجيه نفقات حملته الانتخابية لصالح فلسطين

ثمن المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إعلان المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي وممثلها القانوني، توجيه المرشح بخفض نفقات الدعاية الانتخابية للحملة وتوجيهها لدعم الأشقاء بفلسطين، داعيًا كافة الأحزاب والنقابات والمؤسسات المؤيدة للرئيس بتوجيه تبرعاتها للجمعيات والمؤسسات الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة.

وأكد «الباز» في بيان له اليوم أن توجيهات المرشح الرئاسي تتوافق مع الموقف المصري التاريخي الثابت والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية، منوها بأن مصر كانت ولازالت قلب العروبة النابض حاملة هموم كل العرب.

وأضاف الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن قرار الرئيس السيسي، إنساني من الدرجة الأولى وتأكيد على دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا على الوقوف بجانب أشقائنا للحصول على حقوقهم التاريخية المشروعة.

وقال إن موقف حملة المرشح الرئاسي يعد نبراسًا لكل من يريد أن يدعم القضية وأصحابها فى وجه انتهاكات قوات الاحتلال الغاشمة التي تجاوزت مبدأ حق الدفاع عن النفس.

وطالب الأمين العام لحزب مصر أكتوبر، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بسرعة التدخل لوقف القصف العشوائي العنيف على المدنيين العزل فى قطاع غزة، وضرورة اجبار اسرائيل على احترام المواثيق والقوانين الدولية.