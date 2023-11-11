الرئيس الفلسطيني يشارك في أعمال القمة العربية الإسلامية بالرياض

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يشارك في أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية التي تنطلق اليوم، في الرياض، لبحث وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقف العدوان على الشعب الفلسطيني

ووصل الرئيس الفلسطيني، أمس، إلى الرياض، للمشاركة في أعمال القمة، التي تعقد لبحث وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، وما يشهده قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة.

أوضحت الوكالة، أن هذه القمة تقرر عقدها بشكلٍ استثنائي في الرياض، عوضًا عن القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

موقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة

أفادت الوكالة، بأن وزارة الخارجية السعودية، قالت إنه تقرّر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم، وأوضحت أن ذلك يأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ واستشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة.