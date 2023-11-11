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خبير: مصر تواكب التطور العالمي في صناعة السيارات

كتب:

نرمين عفيفي
12:48 م | السبت 11 نوفمبر 2023
صناعة السيارات بمصر

صناعة السيارات بمصر

قال اللواء المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات إن صناعة السيارات في مصر ليست بالأمر الجديد، والدولة تملك شركة النصر التي تتمتع بخبرة كبيرة وعددا من المصانع لصناعة السيارات والباصات.

مصر تواكب التطور العالمي في صناعة السيارات

وأضاف خبير صناعة السيارات في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «ten» أن مصر تواكب التطور العالمي في صناعة السيارات وتطمح إلى أن تكون واحدة من أكبر دول العالم لتصنيع وتصدير السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى البدء بالفعل في استعمال الأوتوبيسات الترددية والتوجه إلى النقل الذكي والصديق للبيئة.

مجال صناعة السيارات وهو أحد أكبر مجالات التصنيع العالمية

وأكد خبير صناعة السيارات في لقائه مع الإعلامية سلمى عادل أن مصر لا تطمح فقط أن تكون دولة جاذبة لأكبر مصنعي السيارات في العالم، بل ترغب أيضا في أن تنتج أغلب أجزاء السيارات من المكونات المحلية المصرية، وهو ما سيجعل من مصر رائدة في مجال صناعة السيارات وهو أحد أكبر مجالات التصنيع العالمية.

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بقلم نرمين عفيفي