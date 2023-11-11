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بدء القمة العربية الإسلامية في الرياض (بث مباشر)

كتب:

نرمين عفيفي
01:18 م | السبت 11 نوفمبر 2023
المشاركون أعمال القمة العربية الإسلامية حول غزة

المشاركون أعمال القمة العربية الإسلامية حول غزة

تعقد الآن أعمال القمة العربية الإسلامية حول غزة، والمنعقدة في الرياض.

 

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