بدء القمة العربية الإسلامية في الرياض (بث مباشر) كتب: نرمين عفيفي 01:18 م | السبت 11 نوفمبر 2023 المشاركون أعمال القمة العربية الإسلامية حول غزة تعقد الآن أعمال القمة العربية الإسلامية حول غزة، والمنعقدة في الرياض. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الرئيس الفلسطيني يشارك في أعمال القمة العربية الإسلامية بالرياض الرئيس السيسي يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الرئيس السيسي يصل مقر القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض صورة تذكارية للقادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية بالرياض بحضور السيسي انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض بمشاركة الرئيس السيسي القمة العربية الإسلامية غزة بقلم نرمين عفيفي