الرئيس السيسي: أهالي غزة يعانون من ممارسات لا إنسانية تعود بنا للعصور الوسطى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للسعودية، على استضافة القمة العربية الإسلامية غير العادية، في ظروف استثنائية، وقال إن الوقت يمر ثقيلا على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء ممن يتعرضون للقتل والحصار ويعانون من ممارسات لا إنسانية تعود بنا للعصور الوسطى، وتتطلب منا وقفة ومن المجتمع الدولي، إذا أردنا على الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية.

أضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة، المنعقدة في الرياض: «كما يمر الوقت ثقيلا على فلسطين وأهلها يمر علينا وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة مؤلما وحزينا، يكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافت الادعاءات الإنسانية التي تسقط سقوطا مدويا في هذا الامتحان الكاشف».