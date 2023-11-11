وكيل «صحة الشيوخ»: مشاركة السيسي بقمة الرياض استكمال لدور مصر الفعال

أشاد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بمشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي تعقد بمدينة الرياض اليوم. قائلا إنها تأتي في وقتها تماما لبحث تنسيق الجهود العربية والاسلامية لوقف عدوان إسرائيل المتواصل على قطاع غزة.

جرائم إبادة جماعية

وأكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن حكومة إسرائيل بقيادة نتنياهو تجاوزت كل المعقول واليوم ترتكب جرائم إبادة جماعية سافرة، وعلى الغرب التنصل منها وإدانتها بقوة شديدة لردعها وإجبارها على إيقاف الحرب على المدنيين في قطاع غزة.

واعتبر وكيل صحة الشيوخ مشاركة الرئيس السيسي تنطوي على أهمية سياسية واستراتيجية. فمصر صاحبة موقف قوي معلن وهى أكبر دولة عربية، لافتا إلى أن القمة العربية والاسلامية في السعودية تعقد بهدف تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكرى الإسرائيلى في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وبحث سبل التحرك العربي والإسلامي تجاه الأوضاع الحالية.

ونوه إلى أن القمة العربية في السعودية تعد امتدادًا لقمة القاهرة للسلام، وخطوة على طريق العمل العربي المشترك، فمصر أول من تحرك عربيا ودوليا لوقف العدوان الاسرائيلي، كما أنها كشفت مخطط حكومة نتنياهو كاملا، بإدانة التهجير القسري وتأكيد رفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض مخطط إسرائيل في هذا الصدد.

وصول المساعدات إلى معبر رفح

وقال إن حصر المساعدات التي وصلت إلى معبر رفح في القترة التي تلت قمة القاهرة للسلام، يؤكد نجاحها في لفت الأنظار دوليا لضرورة وقف الحرب وزيادة المساعدات لأهالي القطاع.

واختتم أن استمرار اتصالات مصر الدبلوماسية المكثفة منذ قمة القاهرة للسلام وقبلها وبعدها حتى اللحظة، يهدف لوقف الأعمال العسكرية واستنئاف العملية السياسية مضيفا: أن الالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية في معالجة أزمة غزة، تأكيد على زعامة الرئيس وحكمته في معالجة الأمور.