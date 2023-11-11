حزب الجيل ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي اليوم في الإسكندرية

صرح محمد شهاب أمين إعلام حزب الجيل والمتحدث الرسمى باسمه أن حزب الجيل سينظم مؤتمرا جماهيريا فى الساعة السابعة مساء اليوم السبت بالإسكندرية في قاعة فندق درويش بالإبراهيمية على البحر، تأييدا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ودعما لمواقف الدولة المصرية ضد العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد الأطفال والنساء والشيوخ من أهلنا فى غزة الصامدة.

أبرز المتحدثين في المؤتمر الجماهيري

يتحدث فى المؤتمر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل واللواء طبيب حمدى عبد اللطيف الأمين العام للحزب والمهندس عبد الصمد سليمان نائب رئيس الحزب والحاج احمد مختار نائب رئيس الحزب وعمر عوض مساعد رئيس الحزب وأمين الجيل بالإسكندرية والاستاذ انور محمد عضو اللجنة العليا للحزب.

والجدير بالذكر، أن حزب الجيل نظم خلال الفترة الماضية عددا من المؤتمرات الجماهيرية في محافظات مختلفة دعما للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وكانت في محافظات مختلفة وهي: محافظة السويس، محافظة الجيزة، محافظة الغربية، ومحافظة سوهاج.

جاهزية أمانات الحزب لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

وكان الحزب أكد في بيان سابق له، أن جميع الأمانات في المحافظات المختلفة مستعدة لتنظيم المؤتمرات الجماهيرية، من أجل تعريف جموع الشعب بمختلف فئاته، بحجم الإنجازات والتحديات التي شهدتها البلاد خلال الفترة السابقة، ولاستكمال مسيرة التنمية والانتصار في معركتي البناء والبقاء، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، وعلى الصعيدين السياسي والاقتصادي.

كما أشار إلى أن الهدف الرئيسي لهذة الفعاليات، هو حث المواطنين على المشاركة الفعالة في استحقاقهم الدستوري، والتعريف بالمخاطر والتحديات المعاصرة التي تواجه الدولة.