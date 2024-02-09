أسعار الباور بانك 2024 في مصر.. اختر النوع المناسب لبطارية موبايلك

على مدار العقدين الآخرين من الزمن، أصبح استخدام الموبايل شيئ ضرور واساسي في حياتنا، ففي الوقت الحالي لا يمكن استغناء أي فرد عنه على الإطلاق، إذ إنّه يتم الاعتماد عليه بشكل كبير في إنهاء جميع الأشياء التي يرغب بها الفرد بسهولة، فمن خلاله يستطيع الموظف أو العامل أو صاحب الشركة والمؤسسة إتمام المهام المسندة إليه بسهولة، كما أنه أصبح حلقة وصل مهمة بين أفراد المجتمع لتوطيد العلاقات الاجتماعية والإنسانية، وعندما ينتهي الشحن الخاص ببطارية الموبايل، يجد المستخدم صعوبة في التواصل مع الآخرين، الأمر الذي يجعل العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة يهتمون بمعرفة أسعار الباور 2024 في مصر.

أسعار الباور بانك 2024 في مصر

وتختلف أسعار الباور بانك وفق الجودة وقوة الشحن الخاص به، كما يتم تحديد السعر أيضا وفق الماركة، وجاءت الأسعار وفق مواقع التسوق الإلكتروني كالآتي:

- باور بانك إنبريكبل إس بي إس: بسعة 5200 مللي أمبير، يصل سعره إلى 120 جنيها.

- باور بانك سلكي تاتش: بسعة 2600 أمبير، يصل سعره إلى 160 جنيها.

- باور بانك سلكي تاتش: بسعة 2600 أمبير، يصل سعره إلى 169 جنيها.

- باور بانك بلاي بلاي جو: بسعة 10000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 299 جنيها.

- باور بانك لافيتو: بسعة 10000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 290 جنيها.

- باور بانك سلكي بي زاد اكس: سعة 10400 مللي أمبير، يصل سعره إلى 230 جنيها.

- باور بانك للجيب إس بي إس: بسعة 8000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 344 جنيها.

- باور بانك محمول أيقونز: بسعة 9000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 299 جنيها.

- باور بانك سلكي انرجايزر: بسعة 4000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 236 جنيها.

- باور بانك بيدو: بسعة 8000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 250 جنيها.

- باور بنك تي تك: بسعة 10000 مللي أمبيرن يصل سعره إلى 300 جنيه.

- باور بانك كاجر: بسعة 10000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 359 جنيها.

- باور بنك سلكس اس بي اس: بسعة 20000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 375 جنيها.

كم سعر باور بانك 10000؟

- باور بنك سلكي جوي روم: بسعة 10000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 470 جنيها.

- باور بانك زينديور: بسعة 10000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 450 جنيها.

- باور بانك أيكونز: بسعة 10000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 525 جنيها.

- باور بانك أيكونز: بسعة 20000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 599 جنيها.

- باور بانك ديفيا: سعة 10000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 680 جنيها.

- باور بانك ريفرسونج: سعة 10000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 735 جنيها

- باور بانك شاومي ريدمي: بسعة 10000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 689 جنيها.

- باور بانك انكر باور كور سيليكت: بسعة 10000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 749 جنيها.

- باور بانك سلكي جوي روم: بسعة 20000 مللي أمبير، يصل سعره غلى 800 جنيها.

- باور بنك شاومي مي برو: بسعة 20000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 850 جنيها.

- باور بانك سلكي ديفيا: سعة 20000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 899 جنيها.

- باور بانك كور سيليكت: بسعة 10000 مللي أمبير، يصل سعره إلى 999 جنيها.

كم سعر أرخص باور بانك؟

وعن سعر أرخص باور بانك في مصر، فهناك العديد من الأنواع المختلفة والتي يتم بيعها بسعر أقل من نظيره من الماركات الأخرى، ويبدأ سعر الباور بانك من 120 جنيها لذلك الذي يعمل بسعة 5000 مللي أمبير، لكن كلما ازدادت قوة الشحن الخاصة به كلما ارتفعت أسعار الباور بانك.

ما أفضل أنواع الباور بانك؟

وعن أفضل أنواع الباور بانك في مصر، فتكون لتلك الأنواع التي تحرص شركات إنتاج الهاتف المحمول الشهيرة على إنتاجها، مثل «سامسونج، هواوي، apple، أوبو، شاومي، إنفينكس»، إذ تحرص تلك الشركات على إنتاج جميع إكسسوارات الموبايل، وتحديد الباور بانك، لمساعدة العملاء ومستخدمي الهواتف للحفاظ على الهاتف الخاص بهم.