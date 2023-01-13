«باور بانك» يشعل حريقا داخل طائرة تستعد للإقلاع ويصيب شخصين.. كان مع راكب

على متن طائرة مسافرة ، مليئة كبير كبير كبير من الركاب مقاعدهم على مقاعدهم ، وهو المسؤول عن شحن الهاتف دون الحاجة إلى شاحن متنقل ، إلى اندلاع حريق خطير كان سيتسبب في اشتعال الطائرة بالكامل ، وذلك قبل إقلاعها بدقائق قليلة ، من مطار «تايبيه أنفه».

في محاولة محاولة منهم حدوث خطأ وأضراره ، ومن المتوقع أن تطير طائرة بشكل كثيف ، بينما نشرته صحيفة «صن ذا» البريطانية ، بينما كانت تسارع المُضيفات بالطائرة في عرقلة ومحاولة إخماده ، حتى لا تتفاعلهم مع الأجسام الأخرى.

إصابة شخصين نتيجة الانفجار

سبب انفجار «باور بانك» ، إضافة إلى كدمة صغيرة في اليدين.

وانفجر «الباور بانك»، نتيجة ارتفاع درجة حرارته بشكل تخطى الحد المسموح به، والشخص الثاني المصاب كان شريكه ويجلس بجواره بالطائرة، وكانت الطائرة مسافرة من تايوان إلى سنغافورة وقت اندلاع الحريق، وتم إلغاء الرحلة ومغادرة 189 راكبا على متن الطائرة.

أصيب راكبان بعد أن اشتعلت النيران في بنك الطاقة على متن سكوتر A320neo أثناء تسييرهما إلى المدرج للمغادرة في مطار تايبي تاويوان. pic.twitter.com/vdxPXPHmYB

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