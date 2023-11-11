حزب الحرية المصري: كلمة الرئيس السيسي بقمة الرياض أرست مطالب المنطقة أمام العالم

أثنى الدكتور عيد عبدالهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العريبة - الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم السبت، مشيرا إلى أنها جاءت حاسمة ومؤكدة على الموقف المصري الثابت تجاه مسار القضية الفلسطينية والتنديد بما يمارس ضد الشعب الفلسطيني من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال يحصد في الأرواح البريئة بعشوائية.

وأكد عبدالهادي، في بيان له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان حريصا خلال كلمته على تحميل المجتمع الدولي مسؤوليات ما يحدث إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية، وانهاء سياسة التعامل مع إسرائيل على أنها الابن المدلل للغرب، وما يحدثه من جرائم ومجازر ومذابح دموية فوق مستوى القانون، الذي طالما جاءت بمواد معاقبة على هذه التصرفات التي تنتشر معها الهمجية والفوضى والوحشية وتعريض حياة الشعوب للخطر تحت السلاح.

ولفت أن مشاركة مصر في القمة العربية الطارئة رسالة تأكيد واضحة من مصر على إدانتها المستمرة لاستهداف وقتل وترويع جميع المدنيين، بما يتنافى مع كل نصوص القانون الدولي، ورفض فرض سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري، وضرورة وقفها وقفا نهائيا وليس مؤقتا حفاظا على حقوق الإنسان عم سبل السلام في المنطقة بأكملها.

وأضاف عبدالهادي، أن الرئيس السيسي وضع المطالبات التي دائما ما نادت بها الدول العربية بشأن وقف الحرب في غزة، أولها الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف عمليات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته دون إبطاء، بجانب أهم مطالبة وهو وصول المساعدات بشكل منتظم وبالكميات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني على وجه السرعة لإنقاذ المرضى والمصابين والجرحى في المستشفيات.