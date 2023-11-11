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أبرز ما جاء بكلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية.. وقف فوري لإطلاق النار في غزة

كتب:

محمد أبو عمرة
02:49 م | السبت 11 نوفمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، في الرياض، وفيما يلي أبرز ما جاء فيها:

- الوقت يمر ثقيلا على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون من ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى.

- ما يحدث يستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي، إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية.

- الوقت يمر ثقيلا على جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة مؤلما وحزينا ويكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافت الادعاءات الإنسانية التي سقطت مع هذا الامتحان الكاشف.

- مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

- سياسات العقاب الجماعي لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأي دعاوى أخرى.

- يجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحمل المسؤولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط.

- يجب وقف كل الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.

- على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

- يجب ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

- يجب التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.

- لا بد من إجراء تحقيق دولي في كل ما جرى ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولـي.

- مصر تحذر من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة.

- مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة، كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.

- مصر والعرب سعوا في مسار السلام لعقود وسنوات، وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام، والآن تأتي مسؤوليتكم الكبرى في الضغط الفعال؛ لوقف نزيف الدماء الفلسطينية فورا.

- فليتحد العالم كله حكومات وشعوبا، لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بما يليق بإنسانيتنا ويتسق مع ما ننادي به من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق.. جميع الحقوق وليس بعضها.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.