ولي عهد الكويت: مأساة غزة نتيجة عدم التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

قال مشعل أحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، إن اجتماع القمة العربية الإسلامية مهم لبحث الظروف المأساوية التي يمر بها الأشقاء في فلسطين المحتلة، جراء الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد المدنيين العزل، ما ينذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.

أكد ولي عهد الكويت، أن بلاده قامت بالتأكيد مرارًا وتكرارًا على أن هذه المأساه نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل شامل نهائي للقضية الفلسطينية.

أضاف ولي عهد الكويت، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض: «نعقد الاجتماع في الوقت الذي ما زال الأشقاء يتعرضون لجرائم تفوق الوصف على أيادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من قتل وتدمير في صورة تؤكد ممارستها لعقاب جماعي لا يمكن تبريره بأي شكل من الِأشكال، في مشهد يكشف ازدواجية المعايير ومخالفة القيم والأعراف والمواثيق ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية ذات صلة».