معهد التخطيط القومي يناقش كتاب «كيف يتحقق النمو الشامل للجميع»

عقد معهد التخطيط القومي حلقة نقاش حول كتاب «كيف يتحقق النمو الشامل للجميع» الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2022، وقد قدم النقاش الدكتور إبراهيم العيسوي، أستاذ الاقتصاد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وإدارة النقاش الدكتورة عزيزة عبدالرازق، منسق نشاط المتابعات العلمية بالمعهد.

وتناول النقاش أبرز التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تواجه العالم، وكيفية إعادة تشكيل السياسات وتصميمها لتحقيق النمو الشامل للجميع. وقد أكد المشاركون على أهمية سد فجوة المعرفة بشأن حالة النمو الشامل في العالم، ووضع آليات لتعزيز هذا النوع من النمو.

وركز النقاش على 7 موضوعات رئيسية، هي:

الفجوة في توزيع الدخل والثروة.

العلاقات التشابكية بين النمو والفقر واللا مساواة.

التجارة الدولية والشمول.

تبني استراتيجية جديدة للتنمية.

الشمول المالي.

تغير المناخ.

الحوكمة.

وتناول النقاش الحالة المصرية، إذ تمّ رصد حالة النمو والفقر واللامساواة، والتركيز على برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر 2016، وعدد من المبادرات التي استهدفت خفض نسب الفقر.

وتضمن الكتاب مجموعة من الرسائل الهامة، من بينها:

أهمية الانتقال من نماذج الاقتصاد الكلي القائمة على فرضية الفاعل الممثل إلى نماذج تسمح بتعددية الفاعلين.

أهمية التحقق من علاقات السببية بين المتغيرات وعدم الاكتفاء بالارتباطات بينها.

أهمية تصميم السياسات كحزم متكاملة لمراعاة التضاربات المحتملة والمقايضات والتكاملات بين عناصرها.