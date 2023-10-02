المؤسسة الدولية لتمويل التجارة: وفرنا 70 مليار دولار لدعم دول منظمة التعاون الإسلامي

أعلن هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، توفير أكثر من 70 مليار دولار في تمويل التجارة لدعم دول منظمة التعاون الإسلامي، في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، مثل الزراعة والطاقة والرعاية الصحية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للنساء، باستخدام أساليب التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

المؤسسة ملتزمة بتقديم حلول تمويلية

وأكد خلال تكريمه بجائزة شخصية العام في التمويل الإسلامي لعام 2023، التزام المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بتقديم حلول تمويلية متكاملة متطابقة لمبادئ التمويل الإسلامي والتي تعزز النمو الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن المؤسسة مهمتها أن تكون حافزًا لتنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وخارجها.

تلبية احتياجات الدول الأعضاء

وأشار إلى النهج الشامل الذي تتبعه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في التأثير، والجمع بين تمويل التجارة وتدخلات تنمية التجارة، والاستثمار في البرامج المصممة لتلبية الاحتياجات التنموية الفريدة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأشاد بالأفراد والمنظمات الذين جرى تمكينهم من خلال مبادرات المؤسسة لتحقيق الازدهار في الاقتصاد العالمي، مضيفا: «بينما نتطلع إلى المستقبل، فإننا ملتزمون بتوسيع نطاق وصولنا وتعميق تأثيرنا والاستمرار في العمل كمحفز للنمو الاقتصادي والتنمية في رحلتنا لتعزيز التجارة من أجل حياة أفضل».