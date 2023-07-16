«النقد الدولي» يرحب بإعلان مصر عن بيع حصص في الكيانات المملوكة للدولة

أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، ترحيب الصندوق بإعلان الحكومة المصرية عن توقيع عدد من العقود لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة، بقيمة 1.9 مليار دولار.

وأكدت في مؤتمر صحفي بمقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، أن «هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون».

العمل مع الحكومة لاستكمال المراجعة الأولى

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن كوزاك، تأكيدها استمرار العمل مع الحكومة المصرية، لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ«تسهيل الصندوق الممدد»، مشيرةً إلى أن «ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن، للتخفيف من نقص العملات الأجنبية».

وأوضحت أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابقة يشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر

وأضافت أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر الماضي، على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص في مصر، والذي يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل.