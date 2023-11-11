الرئيس السيسي يلتقي نظيره السوري في الرياض للتباحث بشأن الأوضاع بغزة

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وشهد اللقاء التباحث بشأن تطورات الأوضاع في غزة، إذ تمّ تأكّيد الموقف الثابت للدولتين من حيث رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة للقضية الفلسطينية

كما تمّ التطرق للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا، إذ أكّد الرئيس السيسي حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويستعيد الأمن والاستقرار بها.