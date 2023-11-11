«الحرية المصري»: كلمة الرئيس السيسي بقمة الرياض «رسالة» للمجتمع الدولي

قال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة الاسثنائية المنعقدة اليوم بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، قوية وشاملة، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لوقف نزيف الدم، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، ووقف عمليات القتل، والحصار والممارسات الوحشية التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين.

موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري، في بيان له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد موقف مصر الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية، ورفض مصر استهداف وقتل وترويع المدنيين، وسياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار، مع التأكيد على رفض التهجير القسري، وأن ذلك لا يمكن قبوله أو تبريره بالدفاع عن النفس أو بأية دعاوى أخرى.

سقوط الادعاءات الإنسانية للمجتمع الدولي

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت عددا من الرسائل المهمة والحاسمة، التي تؤكد أن المجتمع الدولي يعاني من المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم، وأن تهافت الادعاءات الإنسانية سقطت في هذا الامتحان الذي كشف الوجه الآخر للمجتمع الدولي الذي يدعم ويساند إسرائيل، ويغض الطرف عن الدماء والقتلي الذين يتساقطون كل لحظة من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس حزب الحرية المصري، أن المطالب التي طالب بها الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية الاسثنائية، تعبر عن الإرادة الشعبية للشعب المصري، والتي تمثلت في الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف جميع الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، مع ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، وإجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.

وشدد رئيس حزب الحرية المصري، على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعلان دولته المستقلة على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل جذور الصراع، والحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأكد ممدوح محمود أن مصر على مدار تاريخها لم تدخر جهدا في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، من أجل حصوله على حقوقه المشروعة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية، للتخفيف من المعاناة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيين.