محافظ القليوبية: 25% تخفيضات على أسعار 7 سلع.. منها السكر والأرز

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت جولة ميدانية مّفاجئة على عددٍ من السلاسل التُجارية والهايبر ماركت للتأكُد من الالتزام بتطبيق مُبادرة خفض السلع الأساسية ومُتابعة وفرة السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجات المواطنين بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية، مؤكداً وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البُسطاء من خلال مُبادرة خفض السلع الغذائية الأساسية، التي أعلن عنها الدكتور رئيس مجلس الوزراء، التي كانت لها مردود إيجابي على المواطن البسيط في ظل ما يشهدهُ العالم من أزمات اقتصادية، مُشيراً إلى أنه يتابع بشكل مُكثف ويومي الحملات اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية وجميع الأجهزة الرقابية، لإحكام السيطرة على أسعار السلع الغذائية في المحال التُجارية والأسواق ومنافذ البيع.

مُبادرة خفض السلع الأساسية

وتضمنت جولة محافظ القليوبية المرور على عدد من السلاسل التُجارية بمدينة قليوب، والتأكُد من تواجد ووفرة أسعار 7 سلع أساسية ضمن المُبادرة بنسب تخفيض تتراوح من 15 إلى 25% وهى سلع السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، مُشدداً على أصحاب المحال والهايبرات بضرورة الالتزام بأسعار المُبادرة مع زيادة الكميات المعروضة وتخزين لجميع السلع بكميات تستوعب إقبال المواطنين، مع التعامل بحزم مع المُخالفين وغير المُلتزمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، كما شددَّ على ضرورة الالتزام بالإعلان عن أسعار المُبادرة وجميع المُنتجات في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.

أهمية وضرورة إحكام الرقابة والسيطرة

وأشار محافظ القليوبية إلى أهمية وضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمُنتجات الغذائية والتأكُد من صلاحيتها حرصاً على سلامة المواطنين، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مُبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.