«الهجرة»: إطلاق تطبيق جديد على الهاتف لمساعدة المصريين في الخارج

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ وزارة الهجرة تعمل حاليًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل إطلاق تطبيق جديد للهاتف المحمول مخصص للمصريين بالخارج.

تطبيق لكل المصريين بالخارج

وأضافت وزيرة الهجرة، أنّ التطبيق سيتاح عليه كل المحفزات والمبادرات المخصصة لهم، حتي يتمكن كل مصري في أبعد الأماكن في العالم، من خلال ضغطة واحدة على التطبيق، إتمام معاملات الشراء والبيع وشراء أي شهادة، وكل المنتجات التي تقدمها الدولة المصرية بمزايا وتخفيضات خاصة في الخارج.

شهادة «معاشك بكره بالدولار»

وقالت وزيرة الهجرة، إنّ شهادة «معاشك بكرة بالدولار»، أُطلقت بناءُ على إحدى التوصيات الصادرة عن مؤتمر المصريين بالخارج، وأنّ هناك العديد من المصريين بالخارج، يعملون في دول رأس مالية، وليس لديها نظما خاصة بالمعاشات والمشاركة والتكامل والتضامن وما إلى ذلك، والمصريون، اعتادوا في مصر على أن العمل يتبعه نوع من الشهادات التي تضمن لهم معاشًا بعد انتهاء مدة العمل، سواء كان عمل حكومي أو قطاع خاص، ويضمن لأبنائهم العيش بشكل جيد.

وأكدت الوزيرة، أنّ الشهادة لم تجبر المصريين في الخارج، على دفع أي أموال محددة بشكل دوري، بل لهم مطلق الحرية في الدفع بدءًا من 50 دولارًا حتى 1000 دولار كـ قسط، كما يمكنهم استخدام الشهادة في أي حالة غير الخروج على المعاش، كتأمين المرض أو العجز أو زواج أحد الأبناء.