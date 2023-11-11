البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية: تهجير الفلسطينيين جريمة حرب

قالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية إن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يؤكد ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات لتشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع، مؤكدا أن تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب جريمة حرب.

وأوضحت القناة أن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يؤكد إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية.

وأشارت إلى أن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يرفض توصيف الحرب الانتقامية على غزة دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

ولفتت أن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يؤكد الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأية محاولات للتهجير القسري أو ترحيل الشعب الفلسطيني

وأكدت أن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال

وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة

وأكد البيان الختامي يؤكد دعم كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وضرورة دعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، ومطالبة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب الإسرائيلية.

واختتم البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يدين تهجير مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه ويعده جريمة حرب، وأكد ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين.