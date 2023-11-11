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مشاورات مصرية تركية على هامش القمة العربية الإسلامية

كتب:

محمد عزالدين
04:54 م | السبت 11 نوفمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي

الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بعقد مشاورات مصرية تركية على هامش القمة العربية الإسلامية، والتأكيد على تنسيق الجهود للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة الرياض، اليوم، تطورات أوضاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

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تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

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