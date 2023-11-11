علاء عابد: كلمة الرئيس بالقمة العربية أكدت مواقف مصر الثابتة تجاه فلسطين

أكد علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي أن القمة العربية الاسلامية وكلمة الرئيس السيسي أكدت ثوابت القضية الفلسطينية وفى مقدمتها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 67 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على كامل التراب الفلسطيني، معتبرا هذه القمة بمثابة دعم كبير للقضية الفلسطينية وتأتي في توقيت مهم.

وقال علاء عابد في تصريحات لـ«الوطن» إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الاسلامية حذرت من تحديات إقليمية تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة تؤدي إلى توسع دائرة الصراع إقليميا.

وأشاد بمطالبة الرئيس السيسي لإسرائيل بوقف العدوان دون قيد أو شرط ووقف قتل واستهداف المدنيين الأبرياء في غزة ووقف نزيف الدم وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني.

رفض تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات التهجير

وثمّن نائب رئيس البرلمان العربي رفض الرئيس وقادة الدول العربية والاسلامية محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة ورفض محاولات التهجير القسري لأهالي غزة.

وطالب المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة بتحمل مسؤوليتها، مؤكدا أن الأوضاع المأساوية داخل قطاع غزة تطلب من العالم كله سرعة التدخل لرفع المعاناة الشديدة في غزة في ظل الظروف المعيشية شديدة الصعوبة التي يعاني منها بسبب قيام جيش الاحتلال بقطع المياه والكهرباء ونقص الوقود والدواء والغذاء واستهداف المستشفيات بالقصف الوحشي.

وأشار إلى أن الرئيس شدد في كلمته على إدانة مصر لقتل المدنين وترويع الآمنين ورفض سياسات العقاب الجماعي بزعم الدفاع عن النفس أو أي دعوى أخرى.