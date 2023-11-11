أبرز تصريحات أبو مازن في القمة العربية الطارئة: علم فلسطين سيبقى عاليا

سلطت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، الضوء على أبرز تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن،، في كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة بالرياض، والتي أكد خلالها على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملاً.

أبرز تصريحات الرئيس الفلسطيني في القمة العربية الطارئة

- نطالب مجلس الأمن بوقف العدوان وتأمين إدخال المواد الطبية ومنع تهجير شعبنا

- يعتقدون أنَّ قوتهم ستحميهم وترهبنا، وأنا أقول: نحن أصحاب الأرض والقدس والمقدسات وعلم فلسطين سيبقى عاليا يوحدنا والاحتلال إلى زوال.

- في ذكرى رحيل القائد الرمز ياسر عرفات نقول لشعبنا: هنا باقون هنا صامدون وعائدون وهنا منتصرون بإذن الله.

- لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها.

- قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملاً.

- طالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة وعقد مؤتمر دولي للسلام.

- سنلاحق المحتلين وسنحاسبهم ونعاقبهم في المحاكم الدولية.

- الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن غياب الحل السياسي ونطالبها بوقف العدوان.

- دعا لحشد الدعم الدولي لتمكين مؤسسات فلسطين من مواصلة مهامها بما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة.