رئيس «هي تستطيع للتنمية» تثمن كلمة الرئيس السيسي بقمة «التضامن مع فلسطين»

ثمنت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هي تستطيع للتنمية»، كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض تحت عنوان قمة «التضامن مع فلسطين»، مؤكدة أن كلمة الرئيس السيسي حذرت من استمرار الصراع بقطاع غزة وخطورة امتداده للمنطقة.

ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية

وأوضحت دعاء، في بيان، أن كلمة الرئيس السيسي أكدت أيضا على الموقف المصري الثابت منذ بداية الأزمة على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأن التداخل العسكري والجرائم التي تقوم بها إسرائيل لن تحل الوضع، بل بالعكس سيؤدي إلى اشتعال المنطقة.

وأشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هي تستطيع للتنمية»، إلى أن القمة العربية الإسلامية جاءت استكمال لما قامت به مصر، خلال دعوتها لقمة القاهرة للسلام، الذي أكدت عليه منذ اليوم الأول بضرورة وقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم.

وأضافت الدكتورة دعاء زهران، أن الرئيس السيسي انتقد سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري، مؤكدا أنها جرائم غير مقبولة بأي حال، وينبغي وقفها فورا.