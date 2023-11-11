عضو مجلس النواب يثمن كلمة الرئيس السيسي في قمة الرياض: رسائل قوية

ثمن النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الإسلامية بالرياض، التي حذر فيها من استمرار الصراع بقطاع غزة وخطورة امتداده للمنطقة، منوها أنه أصبح لزاما على المجتمع الدولي وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

ازدواجية معايير المجتمع الدولي في غزة

وأكد كريم السادات في بيان له اليوم، أن الموقف المخزي للمجتمع الدولي تجاه جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطيين، برهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها والتي تهدد الأمن والاستقرار العالميين، مشددا على ضرورة الوصول لموقف موحد ثابت حول وقف إطلاق النار وفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة.

كريم السادات يشيد بموقف مصر في القضية الفلسطينية

وشدد عضو مجلس النواب على موقف مصر الثابت الرافض لتهجير الفلسطيين خارج أراضيهم والذي هو بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية لحساب الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة الرجوع لحدود الدولة الفلسطينية في يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا موقف القيادة السياسية لدعم الأشقاء الفلسطينين وحصولهم على حقوقهم التاريخية في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.

وأضح عضو مجلس النواب أن تواصل أمد الصراع سيسفر عن مزيد من الضحايا الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال المدنيين العزل، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والتعامل مع القضية الفلسطينية كما يتعامل مع القضايا المماثلة والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين.