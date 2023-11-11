«أزهرية السويس» تعقد ندوة علمية عن مخاطر المواد الكيميائية

نظمت إدارة التدريب بالادارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، تحت إشراف الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وآيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية، والدكتور حمادة الحسيني مدير التدريب، ندوة علمية تحت عنوان «تداول المواد الكيميائية والتعامل مع مخاطرها»، حاضرت فيها الدكتورة نجوى البدري، المدرس بكلية العلوم جامعة السويس.

الندوة تضمنت تصنيف المواد الكيميائية

وأعلنت منطقة السويس الأزهرية، اليوم، أن الندوة تضمنت تصنيف المواد الخطرة، وقواعد السلامة في تخزينها، وتقنيات السيطرة على أخطارها، وزيادة الوعي عند الطلبة بأهمية السلامة في المختبرات الكيميائية، وتقييم مخاطر المختبرات الكيميائية والإجراءات المخبرية الآمنة للتعامل مع المواد الكيماوية وطرق التخلص منها.

حضور أمناء المعامل للندوة

وانعقدت الندوة بمحافظة السويس بحضور بشرى محمد، مديرة المكتبات، ومعلمي العلوم، وأمناء المعامل بمعاهد منطقة السويس الأزهرية الذين حضروا الندوة وتفاعلوا مع مخرجاتها.

التوعية والتدريب

وأكد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية علي أهمية التدريب والتوعية للمعلمين والأخصائيين في جميع المعاهد الأزهرية بالسويس مما يساهم في زيادة الوعي والخبرة لديهم والتعامل مع المستجدات.