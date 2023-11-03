يستعرض دور الأزهر الشريف.. ترجمة فيلم «المنبر» لـ أحمد حاتم لأكثر من لغة

يواصل الفنان أحمد حاتم، تصوير مشاهده في فيلم «المنبر» في أحد مواقع التصوير بمدينة السادس من أكتوبر، وهو العمل الذي يستعرض من خلاله دور الأزهر الشريف، على مدار الألف سنة الأخيرة.

وقال مصدر من داخل الفيلم لـ«الوطن»، إنه من المُقرر ترجمة فيلم المنبر لأكثر من لغة بجانب العربية، حتى يصل لأكثر عدد من الجمهور حول العالم، ويتفاعلون مع رسالة الفيلم، وإبراز دور الأزهر الشريف.

فيلم المنبر يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد حاتم، وعمر السعيد، وآيتن عامر، كمال أبو رية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، تأليف فداء الشندويلي، إخراج أحمد عبدالعال.

وتدور قصة «المنبر» وهو اسم مبدئي، في إطار تاريخي يحمل مزيجًا من الإثارة والتشويق، ويجسّد خلاله أحمد حاتم شخصية عالم أزهري.

في سياق آخر، يعرض حاليًا بدور السينما فيلم حسن المصري، بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.