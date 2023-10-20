مسيرات من الجامع الأزهر الشريف لنصرة فلسطين (صور)

شهد الجامع الأزهر الشريف، اليوم، عقب صلاة الجمعة انطلاق مسيرات حاشدة لنصرة فلسطين، جاء ذلك بعد نحو أسبوعين من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

كان الجامع الأزهر الشريف قد شهد رفع لافتات تنادي بتحرير فلسطين، ولم تقتصر المسيرات على الجامع الأزهر فقط، إذ شهدت عدة مساجد وميادين على مستوى الجمهورية وقفات تضامنية مع القضية الفلسطينية.

صلاة الغائب في الجامع الأزهر الشريف على شهداء فلسطين

كما أدى المصلون في الجامع الأزهر الشريف صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وربوع الأراضي المحتلة، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وردد المصلون هتافات لدعم ونصرة المسجد الأقصى وتحريره من اليهود ومن تلك الهتافات: «بالروح بالدم نفديك يا أقصى» و«يا أقصانا لا تهتم راح نفديك بالروح والدم».

الجامع الأزهر

وكانت المسيرات قد انطلقت في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، وتأييدا لقرارات رئيس الجمهورية، في إطار دعم القضية الفلسطينية ونصرة الأقصى ومؤازرة المرابطين المدافعين عن أرضهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وكل من الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والوزيرة سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة المصري، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور وليد أبو العينين مدير عام أمن المشيخة، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.