«حملة السيسي الانتخابية» تبرز رسائل الرئيس بقمة «التضامن مع فلسطين»

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، رسائل الرئيس خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض.

وجاءت أبرز الرسائل التي نشرتها الحملة في الآتي:

- أشكر المملكة العربية السعودية على استضافة هذه القمة غير العادية في ظروف استثنائية.

- الوقت يمر ثقيلا على أهالي غزة المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون من ممارسات لا إنسانية.

إدانة مصر لقتل وترويع المدنيين

- إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

- نؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة، مع التشديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.

- لقد حذرت مصر مرارًا وتكرارًا من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة.

- مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.

- فليتحد العالم كله حكومات وشعوبًا لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بما يليق بإنسانيتنا ويتسق مع ما ننادي به من فيم العدل والحرية واحترام جميع الحقوق وليس بعضها.

مسؤولية المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة

- إن المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن يتحمل مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلي دون إبطاء:

أولا: الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط.

ثانيًا: وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين.

ثالثَا: اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

رابعًا: ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية وتحمل دولة إسرائيل مسؤليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالإحتلال.

خامسًا: التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

سادسًا: إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.