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الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الإيراني جهود وقف إطلاق النار في غزة

كتب:

محمد أبو عمرة
05:56 م | السبت 11 نوفمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم، على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض.

تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات العمل من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع، حيث استعرض الرئيس جهود مصر لدفع مسار التهدئة ووقف إطلاق النار، وكذا قيامها بتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع، كما تم التطرق بين الرئيسين لأهمية عدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.