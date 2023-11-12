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حظك اليوم برج الدلو مهنيا وعاطفيا

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:15 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
برج الدلو

برج الدلو

يذكر خبراء الفلك، أن مواليد برج الدلو، لديهم قدرة كبيرة على إنهاء مهامهم، دون الوقوع في المشكلات، كما أنهم قادرون على وضع خطط مدروسة، وناجحة للوصول إلى أهدافهم، سواء كان العمل لهم، أو للمقربين منهم.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم لبرج الدلو مهنيًا وعاطفيًا، وفقًا للمواقع المتخصصة في الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو الأحد 12-11-2023 مهنيًا

تعيش يومًا جيدًا في العمل، وتشعر تبعًا لذلك بالتفاؤل والنشاط، وتستطيع أن تؤدي مهامك على أكمل وجه، وربما أيضًا تتلقى أخبارًا سارة تتعلق بعملك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وعلى الصعيد العاطفي، قد تشعر اليوم ببعض القلق أو التوتر في علاقتك العاطفية، ولربما كان هذا بسبب بعض المشكلات أو الخلافات التي حدثت مؤخرًا، ولذا حاول أن تتحدث مع شريك حياتك وحل هذه المشكلات.

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بقلم عبدالعزيز سلامة