سميحة أيوب: مهرجان شرم الشيخ للمسرح تنويري.. وسيقدم مفاجآت

قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب، إن الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي لها دور تنوري كبير في الحركة الثقافية المصرية والعربية.

سميحة أيوب رئيس شرفي للمهرجان

وأشارت سميحة في حديثها مع «الوطن» أن المهرجان سيقدم هذا العام نخبة كبيرة من العروض المسرحية الهامة من مصر والوطن العربي بالإضافة لعدد كبير من العروض العالمية التي تقدم لأول مرة في المنطقة العربية.

وشددت الفنانة القديرة على أهمية الفن الإيطالي الذي سيكون ضيف شرف الدورة الحالية، حيث سيتم تكريم عدد من رموز المسرح الإيطالي.

مهرجان شرم الشيخ يترأسه مازن الغرباوي

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.