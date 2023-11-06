سميحة أيوب: رفضنا تأجيل «شرم الشيخ الدولي للمسرح».. «لسنا مهرجان فساتين»

قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة، إنها رفضت فكرة تأجيله أو إلغائه مثل باقي المهرجانات الفنية بمصر والوطن العربي.

سميحة أيوب توضح سبب عدم تأجيل مهرجان شرم الشيخ

وأوضحت سميحة في كلمتها بمؤتمر المهرجان: «نحن لسنا مهرجان فساتين واستعراض موضة ولكننا مهرجان ثقافة وفن وشعرنا هو المسرح من أجل الإنسانية».

ويحضر المؤتمر سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، والمايسترو نادر عباسي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، والدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان، في ضيافة الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عضو اللجنة العليا للمهرجان، والمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد سكالماني، ولفيف من كبار الفنانين وبعض النجوم المصريين المشاركين بلجان تحكيم المهرجان الدولية المختلفة أو مكرمي الدورة الثامنة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 25 نوفمبر ويستمر حتى 30 من الشهر نفسه، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.