إعلان تفاصيل دورة مهرجان شرم الشيخ الدولي في مؤتمر صحفي الاثنين المقبل

يقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان، الذي يقام في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر المقبل، وذلك يوم الاثنين المقبل 6 نوفمبر، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السابعة مساءً.

إقامة المهرجان من 25 إلى 30 نوفمبر

وسيحضر المؤتمر كل من سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنانة القديرة سميرة محسن التي تحمل الدورة الثامنة اسمها، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والموسيقار نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج والفنان مازن الغرباوي، ومديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان التجريبي ورئيس اتحاد المهرجانات العربية الدولية، والمخرج عصام السيد، والدكتور أبوالحسن سلام، والفنانة ريم أحمد، والفنان طه خليفة، والفنان محمد صلاح آدم، بجانب بعض أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ومنهم: الفنان الدكتور مجدي كامل، والمنتج هشام سليمان الأمين العام للجنة العليا للمهرجان، والكاتب الصحفي وائل السمري، والكاتب الصحفي ضياء دندش، والمخرج عادل عبده.

يتضمن المؤتمر الإعلان عن المكرمين في الدورة الثامنة، وقوائم لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات وحفلات توقيع الإصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان.

سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل الدورة الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.